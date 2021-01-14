РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 янв. Представителей ООО «Авторусь» в городском округе Мытищи оштрафовали на 380 тысяч рублей за нарушение требований федерального законодательства, сообщается на сайте администрации горокруга.

Городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об антитеррористической защищенности, о пожарной безопасности, о частной детективной и охранной деятельности в РФ, а также законодательства в области доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения торгового объекта ООО «Авторусь» по адресу: улица Коммунистическая, владение 24.

«По результатам проверки в адрес генерального директора ООО «Авторусь» внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении юридического и должностного лица ООО «Авторусь» возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.35, части 1 статьи 20.4, статьи 9.13 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к административной ответственности с назначением штрафа в общей сложности 380 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

В ходе проверки установлено, что при эксплуатации торгового объекта должным образом не соблюдаются требования федерального законодательства в области противодействия терроризму, законодательства о пожарной безопасности, законодательства о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации, а также законодательства в области доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В настоящее время выявленные нарушения устраняются.