РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 янв. В торговом центре XL в городском округе Мытищи городская прокуратура выявила нарушения законодательства в области противодействия терроризму, сообщается на сайте администрации горокруга.

Городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об антитеррористической защищенности, законодательства о пожарной безопасности, законодательства о частной детективной и охранной деятельности в РФ, а также законодательства в области доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения торгового объекта ЗАО «Центр-3» (торговый центр XL).

«В ходе проверки установлено, что при эксплуатации торгового объекта должным образом не соблюдаются требования федерального законодательства в области противодействия терроризму, законодательства о пожарной безопасности, законодательства о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации, а также законодательства в области доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения», - говорится в сообщении.

В адрес генерального директора ЗАО «Центр-3» внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении юридического и должностного лица ЗАО «Центр-3» возбуждены дела об административных правонарушениях части 1 статьи 20.4, статьи 9.13 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к административной ответственности с назначением штрафа в общей сложности 210 тысяч рублей.

В настоящее время выявленные нарушения устраняются.