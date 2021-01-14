РИАМО - 14 янв. Из-за снегопада, который прошел ночью в Московском регионе, в аэропорту Домодедово возможны корректировки времени вылета самолетов, сообщил в четверг РИАМО представитель пресс-службы воздушной гавани.

«Возможны корректировки времени вылета», - сказал собеседник агентства.

По его словам, для обеспечения безопасности полетов в условиях снегопада требуется очистка взлетно-посадочной полосы, чтобы не допустить образования гололеда. Кроме того, самолетам проводят противообледенительную обработку.

«По состоянию на 09:30 видимость в районе достаточна для совершения взлетно-посадочных операций - свыше 8 тысяч метров. В штатном режиме работали обе взлетно-посадочные полосы», - уточнили в аэропорту.

Минувшей ночью в Москве и Подмосковье прошел мощный снегопад, во время которого в регионе выпало около пятой части от нормы осадков для января.