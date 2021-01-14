РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 янв. Около 100 единиц спецтехники и примерно 280 дворников вышли на уборку улиц Домодедова после ночного снегопада, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Из-за большого количества осадков дорожные и коммунальные службы Домодедова работают в усиленном режиме.

«Дороги и дворы округа сейчас убирают порядка 100 единиц техники и 278 дворников», - говорится в сообщении.

Жителей просят отнестись к ситуации с пониманием, так как для ликвидации последствий снегопада требуется время.