РИАМО - 14 янв. Почти 10 тысяч дворников и 1,3 тысячи единиц уборочной техники ликвидируют последствия сильного снегопада в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В настоящий момент в работах по уборке снега во дворах и на общественных пространствах задействовано 9792 дворника и 1283 единицы техники. Также организованы работы по привлечению дополнительных ресурсов дворников и техники», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

От снега и наледи очищено 13,22 миллиона квадратных метров территорий, обработано реагентами 19,45 миллиона квадратных метров площадей, вывезено 4294 кубометра снега.

«В первую очередь делаем упор на подходы к подъездам, детские площадки. Для нас важен прежде всего комфорт и безопасность жителей», - отметил Хайкин.

Прошедшей ночью в Московском регионе прошел обильный снегопад, во время которого выпало около 20% от месячной нормы осадков. За ночь в Подмосковье очистили от снега около 14 тысяч километров региональных и муниципальных дорог.