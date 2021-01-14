РИАМО - 14 янв. Более 181 тысячи участников голосования на портале «Активный гражданин» выбрали самые востребованные форматы мероприятий на сайте и в социальных сетях ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Лидер голосования — видеоэкскурсии, за них отдали голоса 31,43% участников. На втором месте (20% «активных граждан») — трансляции концертов и спектаклей», - говорится в сообщении.

Чуть менее популярными форматами стали вирутальные мастер-классы и видеолекции. Во время голосования участники также внесли более 500 предложений по улучшению программы.

В частности, они высказались за проведение квестов и викторин в онлайн-формате.​