РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 янв. Ключи от квартир планируют вручить 10 детям-сиротам в подмосковном Красногорске в нынешнем году, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В городском округе Красногорск годовой план по выдаче квартир детям-сиротам выполнили в полном объеме. В 2020 году 6 детей-сирот получили ключи от квартир, а в текущем году планируется выдать 10 квартир», - сказал представитель управления опеки и попечительства по городскому округу Красногорск.

Всего в Подмосковье в 2020 году жилье получили 788 сирот. На эти цели из бюджета выделено свыше 2 миллиардов рублей.

«Несмотря на пандемию, мы выполнили показатель. Все квартиры расположены в домах с хорошей инфраструктурой. В них есть все необходимое, включая мебель. Ребята могут сразу же въезжать в свой новый дом и комфортно жить. В 2021 году мы планируем обеспечить квартирами 657 детей-сирот», - отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.