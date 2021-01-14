РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 янв. Пробки протяженностью порядка 8 километров образовались на Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов в подмосковной Балашихе в четверг, следует из сервиса «Яндекс.Карты».

На Щелковском шоссе движение затруднено в сторону области от пересечения с улицей Кольцевой у микрорайона Янтарный до Долгого Ледова.

На шоссе Энтузиастов пробка образовалась от автостанции «Южная» при движении в сторону Москвы до микрорайона Новое Измайлово. Заторы и на выездах шоссе Энтузиастов.

Затор такженаблюдается на Носовихинском шоссе в сторону Москвы от станции Железнодорожная до реки Чечеры.

Придется постоять в пробке на Разинском шоссе в микрорайоне Салтыковка от Санаторной улицы до поворота на шоссе Энтузиастов, а также на Леоновском шоссе от улицы Центральной до поворота на улицу Ольховую.

В Балашихе продолжается снегопад, который начался в ночь на четверг. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию.