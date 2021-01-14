РИАМО - 14 янв. За прошедшую ночь в Подмосковье очистили и обработали от гололеда около 14 тысяч километров региональных и муниципальных дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Минувшей ночью в Московском регионе прошел мощный снегопад, во время которого в регионе выпало около пятой части от нормы осадков для января.

«Дорожные службы были переведены на усиленный режим работы в связи со снегопадом — за ночь очищено и обработано около 14 тысяч километров областных дорог. На дорожной сети работали порядка 1,5 тысячи дорожных рабочих и около 1,3 тысячи единиц специализированной техники», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он добавил, что сейчас снег продолжает идти, для его уборки задействуют максимальное число ресурсов.

Подмосковных водителей призвали к аккуратности на дорогах в непогоду и попросили по возможности пользоваться общественным транспортом. Пешеходам необходимо переходить проезжую часть только по специальным переходам.