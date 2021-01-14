РИАМО – 14 янв. Второй год пандемии коронавируса может оказаться тяжелее первого, данные, поступившие в ВОЗ за последние две недели, показывают пик заболеваемости, сообщает РИА Новости.

«Мы вступаем во второй год (пандемии. — ред.), и он может оказаться даже более тяжелым, учитывая динамику его (коронавируса. — ред.) распространения и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем», — сказал директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан.

Он добавил, что к росту заболеваемости привели морозы, скопление людей внутри помещений и циркулирующие новые штаммы коронавируса.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь Covid-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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Текстовая трансляция

14 ЯНВАРЯ

- В ВОЗ предположили, что второй год пандемии будет тяжелее первого. К росту заболеваемости привели морозы, скопление людей внутри помещений и циркулирующие новые штаммы коронавируса.

- Число пунктов вакцинации от Covid‑19 в Москве увеличилось до 100. Количество категорий людей, которые могут привиться, также выросло.

- Собянин рассказал, когда в Москве могут смягчить антиковидные ограничения.

По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок. Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений.

- Вузы и колледжи Москвы не вернутся к очной работе до 21 января.

- Все школьники Москвы возвращаются к очному обучению с 18 января. Транспортные карты школьников разблокируют, и учащиеся вновь смогут пользоваться ими для проезда на общественном транспорте.