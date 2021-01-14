РИАМО - 14 янв. Московская область заняла второе место в рейтинге российских регионов по качеству оказания государственных услуг в электронном виде, рейтинг опубликован на сайте Минэкономразвития РФ.

В ведомстве провели мониторинг качества оказания электронных госуслуг в субъектах РФ по итогам 2020 года. В тройку лидеров по данному направлению вошли Москва, Подмосковье и Тульская область. Замкнули рейтинговую таблицу Забайкальский край, Ингушетия и Крым.

«Количество обращений в центры госуслуг (МФЦ) и на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) росло на протяжении всего года. <...> Самая популярная услуга в электронном виде - информирование зарегистрированных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования», - отмечается в материале.

Жители Московской области могут получить 194 госуслуги на региональном портале uslugi.mosreg.ru. В прошлом году было запущено 30 новых электронных госуслуг и оптимизировано порядка 60. Онлайн-ресурсом пользуются более 6 миллионов человек.