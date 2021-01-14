РИАМО - 14 янв. Подать заявку на предварительное рассмотрение концессионной инициативы можно с помощью нового сервиса на столичном инвестиционном портале, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Срок рассмотрения обращения составляет от 14 до 30 календарных дней.

«В результате инвестор получает решение о возможности проработки проекта с целью последующей подачи концессионной инициативы, а также при необходимости предложения по его оптимизации», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее такие заявки принимали только в бумажном формате. Для этого нужно было обращаться в Городское агентство управления инвестициями.

В настоящее время, чтобы отправить концессионную инициативу, надо заполнить форму на сайте и прикрепить документы в качестве вложения. Услуга доступна юридическим лицам с регистрацией на investmoscow.ru. ​