РИАМО - 14 янв. В четверг вакцинацию против коронавируса начинают проводить в 30 дополнительных пунктов на базе городских поликлиник, таким образом, число этих пунктов выросло до 100, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня начинают работу 30 новых пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции – записаться в них можно со вчерашнего дня. За счет открытия новых пунктов и оптимизации работы ранее действующих мы увеличили мощность более чем в два раза, чтобы все желающие могли сделать прививку без очередей в удобное время», - отметила Ракова.

Она добавила, что число категорий людей, которые могут привиться, также выросло. Теперь записаться на прививку от коронавируса могут работники таких отраслей, как научные исследования и разработки, информационные технологии, телекоммуникации и связь, социальное обслуживание населения. Прививку могут сделать сотрудники государственных и частных организаций.

Работники городских организаций соцзащиты получили возможность вакцинироваться еще 5 декабря. Возможность сделать прививку получили и работники сфер управления недвижимым имуществом, операций с недвижимостью, работники гостиниц, турагентств и других организаций в сфере туризма.

На юге Москвы открыто 12 пунктов вакцинации, на западе, севере, юго-востоке и юго-западе — по 11, на северо-востоке, востоке и в центре - по 10 пунктов, на северо-западе - 7, в новой Москве - 4, в Зеленограде – 3.

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Текстовая трансляция

14 ЯНВАРЯ

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По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок. Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений.

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