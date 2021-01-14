РИАМО - 14 янв. Сотрудники МЖД ведут круглосуточные работы по очистке железного полотна от снежных заносов, над уборкой работает более 100 единиц техники и трех тысяч человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Московской железной дороги.

«Работа снегоуборочных машин организована в круглосуточном режиме в несколько смен. Ночью на линии работали около 70 спецмашин, днем устранять последствия снегопада выведут более 100 единиц спецтехники», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что над ликвидацией последствий снегопада работают также около трех тысяч железнодорожников.

Также регулярно осуществляется осмотр объектов автоматического регулирования движения поездов, очистка от снега и наледи стрелочных переводов с помощью стационарных устройств пневмообдувки и электрообогрева.​

Минувшей ночью в Москве и Подмосковье прошел мощный снегопад, во время которого в регионе выпало около пятой части от нормы осадков для января.