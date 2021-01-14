РИАМО - 14 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам округов и коммунальным службам держать на контроле ситуацию с уборкой территорий после обильного ночного снегопада.

«Сильный снегопад, который начался ночью, скорее всего, продлится еще сутки. В Подмосковье работают 8 тысяч дворников, 2 тысячи дорожных рабочих и 2,7 тысячи единиц техники. Прошу глав и коммунальные службы держать ситуацию на контроле, при необходимости выводить дополнительные ресурсы», - написал Воробьев в Instagram.

Кроме того, губернатор посоветовал автомобилистам пересесть на общественный транспорт.

«Так вы сэкономите время и не будете рисковать. Пожалуйста, будьте сегодня особенно внимательны и осторожны!» - заключил Воробьев.

Минувшей ночью в Москве и Подмосковье прошел мощный снегопад, во время которого в регионе выпало около пятой части от нормы осадков для января. В четверг ожидается метель и холодный северо-восточный ветер, температура окажется на 7 градусов ниже климатической нормы.