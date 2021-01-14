РИАМО - 14 янв. За прошедший год приложение «Моя Москва» стали устанавливать в 10 раз чаще, число скачиваний превысило 2 миллиона, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Моя Москва» дает возможность в удобном формате получать востребованные городские услуги и сервисы, узнавать важные новости, контролировать и оплачивать счета», - рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Максим Алексашкин.

По его словам, в прошлом году в приложении появился голосовой помощник, который в тестовом режиме помогает получать разные услуги. В настоящее время им могут воспользоваться 10% тех, кто скачал приложение.

Кроме того, теперь на главном экране стали доступны виджеты. Они дают доступ к информации, которая важна для конкретного пользователя. Набор виджетов планируют расширить.

Всего с 2019 года сервисами приложения «Моя Москва» воспользовались более 9 миллионов раз. Каждый месяц пользователи получают свыше 500 тысяч услуг. Скачать приложение на мобильное устройство можно в App Store, Google Play и Huawei Store.

В минувшем году приложение удостоили второго места на международном конкурсе Smart Sustainable City Awards.​