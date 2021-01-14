РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 янв. Пробка протяженностью порядка 10 километров образовалась на Волоколамском шоссе в подмосковном Красногорске, следует из сервиса «Яндекс.Карты».

На Волоколамском шоссе при движении в сторону Москвы движение затруднено от поселка Нахабино и до пересечения с улицей Маяковского.

Также пробка образовалась при движении в область от улицы Кирова до микрорайона Изумрудные холмы. Заторы и на выездах на Волоколамское шоссе.

В Красногорске продолжается снегопад, который начался в ночь на четверг. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию.