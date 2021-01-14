РИАМО - 14 янв. Столичные власти рассмотрят вопрос о дальнейшем смягчении антиковидных ограничений, если в ближайшие дни стабилизация ситуации с заболеваемостью приобретет устойчивый характер, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

С 18 января все столичные школьники возвращаются к учебе в обычном режиме. Все остальные антиковидные ограничения продлеваются до 21 января.

«По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок. Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений», - написал Собянин в своем блоге.

Он подчеркнул, что эпидобстановка в мегаполисе пока остается неопределенной. С одной стороны, новогодняя пауза и вакцинация остановили рост заболеваемости. С другой стороны, ощутимого снижения уровня госпитализации Covid-пациентов пока не произошло.

«Предприятия и организации должны скрупулезно выполнять предписания санитарных врачей. А граждане – соблюдать социальное дистанцирование и использовать средства защиты», - напомнил Собянин.

Он также призвал горожан не затягивать с вакцинацией от Covid-19, чтобы в городе как можно быстрее сформировался коллективный иммунитет.

Также Собянин сообщил, что в коронавирусных госпиталях в настоящее время свободно порядка 7,6 тысячи коек, что на 2 тысячи больше, чем в конце декабря. В больницах продолжают лечение более 13 тысяч человек.

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Текстовая трансляция

14 ЯНВАРЯ

- В ВОЗ предположили, что второй год пандемии будет тяжелее первого. К росту заболеваемости привели морозы, скопление людей внутри помещений и циркулирующие новые штаммы коронавируса.

- Число пунктов вакцинации от Covid‑19 в Москве увеличилось до 100. Количество категорий людей, которые могут привиться, также выросло.

- Собянин рассказал, когда в Москве могут смягчить антиковидные ограничения.

По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок. Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений.

- Вузы и колледжи Москвы не вернутся к очной работе до 21 января.

- Все школьники Москвы возвращаются к очному обучению с 18 января. Транспортные карты школьников разблокируют, и учащиеся вновь смогут пользоваться ими для проезда на общественном транспорте.