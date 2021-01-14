РИАМО - 14 янв. Антиковидные ограничения будут действовать в Москве до 21 января, в том числе столичные вузы, колледжи, кружки и спортсекции будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период (до 21 января - ред.) будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах», - написал Собянин в своем блоге.

Как отметил мэр, в столице по-прежнему наблюдается высокий уровень госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией. В больницах находятся свыше 13 тысяч человек.

Собянин добавил, что в ближайшие дни определится тенденция с заболеваемостью коронавирусом в Москве, в связи с чем власти могут рассмотреть вопрос о дальнейшем снятии ограничений.

С 18 января в Москве отменяется дистанционка для старшеклассников, все школьники будут учиться в обычном режиме. Транспортные карты школьников разблокируют.

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Текстовая трансляция

14 ЯНВАРЯ

- В ВОЗ предположили, что второй год пандемии будет тяжелее первого. К росту заболеваемости привели морозы, скопление людей внутри помещений и циркулирующие новые штаммы коронавируса.

- Число пунктов вакцинации от Covid‑19 в Москве увеличилось до 100. Количество категорий людей, которые могут привиться, также выросло.

- Собянин рассказал, когда в Москве могут смягчить антиковидные ограничения.

По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок. Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений.

- Вузы и колледжи Москвы не вернутся к очной работе до 21 января.

- Все школьники Москвы возвращаются к очному обучению с 18 января. Транспортные карты школьников разблокируют, и учащиеся вновь смогут пользоваться ими для проезда на общественном транспорте.