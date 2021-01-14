РИАМО - 14 янв. Все столичные школьники с первого по одиннадцатый классы с 18 января возвращаются к учебе в обычном режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Транспортные карты школьников разблокируют, и учащиеся вновь смогут пользоваться ими для проезда на общественном транспорте.

«Скажу прямо. Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым. Ребята устали сидеть дома», - написал Собянин в своем блоге.

Мэр подчеркнул, что в Москве сохраняется риск роста заболеваемости коронавирусной инфекцией среди школьников, поэтому нужно строго соблюдать все антиковидные меры.

Так, если в классе будет выявлен хотя бы один случай заражения коронавирусом, весь класс временно переведут на удаленку.

Из-за распространения коронавируса в октябре прошлого года учащихся 6-11 классов столичных школ перевели на дистанционное обучение.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

14 ЯНВАРЯ

- В ВОЗ предположили, что второй год пандемии будет тяжелее первого. К росту заболеваемости привели морозы, скопление людей внутри помещений и циркулирующие новые штаммы коронавируса.

- Число пунктов вакцинации от Covid‑19 в Москве увеличилось до 100. Количество категорий людей, которые могут привиться, также выросло.

- Собянин рассказал, когда в Москве могут смягчить антиковидные ограничения.

По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок. Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений.

- Вузы и колледжи Москвы не вернутся к очной работе до 21 января.

- Все школьники Москвы возвращаются к очному обучению с 18 января. Транспортные карты школьников разблокируют, и учащиеся вновь смогут пользоваться ими для проезда на общественном транспорте.