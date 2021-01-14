РИАМО - 14 янв. К 110-летию писателя Анатолия Рыбакова на портале «Узнай Москву» появился маршрут, связанный с событиями романа «Дети Арбата», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Маршрут состоит из 12 пунктов. Пройдя по нему, можно освежить в памяти важные эпизоды романа, а также по-новому взглянуть на привычные дома и улицы центральной части города», — рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

В материале отмечается, что совершить прогулку по новому маршруту можно в формате онлайн. Она начнется на Арбате у дома №51, где когда-то жил Анатолий Рыбаков и герой его романа Саша Панкратов.

Затем участники проследуют по улице Поварской мимо особняка Дункер-Цетлина, потом по Большой Никитской, Тверской, достигнут гостиницы «Метрополь» и других самых разных мест, так или иначе связанных с сюжетом романа.

В настоящее время на портале «Узнай Москву» доступно свыше 140 маршрутов по улицам города. ​