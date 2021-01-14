РИАМО - 14 янв. Прокурорская проверка проводится по факту обнаружения тела ребенка с пуповиной около канала имени Москвы в поселке опытного хозяйства Ермолино в Дмитровском округе, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Московской области.

Тело ребенка обнаружили местные жители накануне вечером.

«Проведение проверочных мероприятий поручено Дмитровской городской прокуратуре», - говорится в сообщении.

Ход процессуальной проверки поставлен на контроль прокуратуры. Тело ребенка отправили на экспертизу, ведется розыск его матери.