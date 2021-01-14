РИАМО - 14 янв. Минувшей ночью в Москве и Подмосковье прошел мощный снегопад, во время которого в регионе выпало около пятой части от нормы осадков для января, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Обильные снегопады в столичный регион принес балканский циклон «Димитриос».

«В Москве на базовой метеостанции ВДНХ за сутки в осадкомеры попало 8 миллиметров осадков, что составляет 19% месячной нормы. Столько же зафиксировано в Наро-Фоминске, Михайловском и Подмосковном, чуть больше – 9 миллиметров - выпало осадков в Можайске, Кашире и Коломне», - написал Тишковец в своем Instagram.

Синоптик добавил, что в четверг Москва и Подмосковье останутся под влиянием балканского циклона. Ожидается метель и холодный северо-восточный ветер, температура окажется на 7 градусов ниже климатической нормы.

Так, в столице в четверг прогнозируется от минус 12 до минус 14 градусов, в Московской области - от минус 10 до минус 15 градусов.

Месячная норма осадков для января составляет 42 миллиметра.