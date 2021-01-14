РИАМО - 14 янв. Дорожная ситуация в Москве оценивается в 7 баллов из десяти возможных, в городе наблюдаются серьезные пробки, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Прошедшей ночью в столичном регионе прошел мощный снегопад. На транспортную ситуацию также влияют дорожные работы и аварии.

Сейчас серьезные заторы наблюдаются на въездах в Москву, а также на участках МКАД, Рязанского проспекта, Волгоградского проспекта, Варшавского шоссе, Севастопольского проспекта, шоссе Энтузиастов, Садового кольца.

Ожидается, что к 10 часам утра загруженность дорог в городе упадет до 5 баллов.