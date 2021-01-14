РИАМО - 14 янв. В январе в центре «Моя карьера» стартуют онлайн-курсы «Акселератор самозанятости» и «Школа молодого копирайтера», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новые программы центра «Моя карьера» заложат прочную базу для открытия своего дела с пониманием основ и возможностей для развития, а карьерные консультанты подскажут, как построить индивидуальный карьерный маршрут, и поддержат на каждом его этапе», — рассказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак.

По его словам, все больше москвичей хотят стать самозанятыми и индивидуальными предпринимателями. Программа «Акселератор самозанятости» поможет разобраться с нюансами оплаты соответствующего налога, выбрать направления трудовой деятельности.

Кроме того, участников научат находить клиентов. Онлайн-курс стартует 18 января. Регистрация доступна по ссылке.

А 19 января начнутся онлайн-занятия на курсе «Школа молодого копирайтера». Участников научат создавать продающие тексты, правилам редактуры и приемам для развития творческого мышления. Чтобы присоединиться к урокам, надо зарегистрироваться по ссылке.

Центр «Моя карьера» Москвы запустил программу для помощи семьям с детьми открыть свое дело>>