РИАМО - 13 янв. В 2021 году планируется приобрести 894 музыкальных инструмента для 39 детских школ искусств Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Всего в 2021 году планируется приобрести 894 музыкальных инструмента для 39 детских школ искусств», - говорится в сообщении.

В рамках субсидий из областного бюджета предусмотрено приобретение 448 музыкальных инструментов для оснащения 22 детских школ искусств из 14 муниципальных образований на 198 миллиона рублей.

Также в 2021 году в рамках национального проекта «Культура» с участием средств федерального бюджета планируется приобретение 446 музыкальных инструментов на 143,2 миллиона рублей.