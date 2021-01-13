РИАМО - 13 янв. В 2021 году в Московской области благоустроят 41 общественное пространство и 24 парка культуры и отдыха, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.
Он добавил, что за время реализации программы благоустройства стало ясно, что работы оказывают серьезное влияние на развитие городов и на жизнь людей в целом.
«Последние три года мы активно реализуем масштабную программу по благоустройству в нашем регионе. Сама программа очень важна, так как комплексно оказывает влияние на жителей всех городов Московской области», - сказал Хайкин.
Московская область стала одним из лидеров рейтинга среди регионов России по индексу качества городской среды за 2019 год. 59 городов Подмосковья получили оценку «благоприятная городская среда».
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