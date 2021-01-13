РИАМО - 13 янв. В 2021 году в Московской области благоустроят 41 общественное пространство и 24 парка культуры и отдыха, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Планы масштабные, мы должны более 40 территорий благоустроить. Это крупные общественные территории — набережные, парки и так далее. Будет обновлена инфраструктура в более 20 парках, там появятся шахматные столы, теннисные столы, дорожки, уличное освещение и многое другое», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Он добавил, что за время реализации программы благоустройства стало ясно, что работы оказывают серьезное влияние на развитие городов и на жизнь людей в целом.

«Последние три года мы активно реализуем масштабную программу по благоустройству в нашем регионе. Сама программа очень важна, так как комплексно оказывает влияние на жителей всех городов Московской области», - сказал Хайкин.

Московская область стала одним из лидеров рейтинга среди регионов России по индексу качества городской среды за 2019 год. 59 городов Подмосковья получили оценку «благоприятная городская среда».

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