РИАМО - 13 янв. Ученые определили главное отличие пневмонии при Covid-19 от обычной, по словам врача-иммунолога Зои Скорпилевой, поражение легких при коронавирусе отличается от бактериальной пневмонии, передает Nation News.

Ранее американские ученые рассказали о причинах, которые делают пневмонию при Covid-19 более опасной, чем воспаление легких при бактериальной и других вирусных инфекциях. Так, коронавирус заражает не обширные области легочной ткани, а проникает во множество небольших участков.

«После этого коронавирус захватывает иммунные клетки в легких и использует их для распространения, что занимает много дней и даже недель. Вместе с этим инфекция повреждает ткань и способствует лихорадке, низкому кровяному давлению, нарушению работы почек, сердца, мозга и других органов», - говорится в сообщении.

Как отметила Скорпилева, воспаление легких при коронавирусе — это не совсем пневмония.

«Это скорее пневмониты, там нет конкретных очагов воспаления, как при бактериальных пневмониях, там другой механизм течения заболевания в принципе. Там в большей степени участвует сосудистый компонент и поражаются более обширные участки. В этом пневмоните так называемом играет большую роль не легочная ткань, а сосуды», - сказала эксперт.

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Текстовая трансляция

13 ЯНВАРЯ

- Эксперт рассказала о главных отличиях коронавирусной и обычной пневмонии. Covid‑19 заражает не обширные области легочной ткани, а проникает во множество небольших участков.

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