РИАМО - 13 янв. Человек погиб при пожаре в квартире дома на Профсоюзной улице, там произошло возгорание личных вещей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Пожар произошел в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома по адресу: улица Профсоюзная, доме 75, корпус 4.

«Происходило возгорание личных вещей и мебели на площади 15 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Из огня спасли одного человека. Его передали наряду скорой помощи.

В 20:44 пожар локализован, а в 20:48 - ликвидирован.