РИАМО - 13 янв. В Подмосковье подготовили более 200 площадок для сдачи новогодних елок на утилизацию по акции «Подари своей елке вторую жизнь», которая пройдет с 15 января по 15 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

Список доступен на сайте министерства по ссылке.

«В каждом городском округе в среднем будет работать минимум по два пункта приема новогодних живых елей, все они будут доступны для жителей круглосуточно без выходных», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он добавил, что каждый пункт приема обозначен ярким красным брендингом акции, так что жители без проблем заметят их в своих городах.

«Что касается площадок «Мегабак», то они будут принимать елки по своему постоянному графику работы - с 9 до 18, кроме понедельника», - добавил Велиховский.

Все собранные деревья будут направлены на вторичную переработку. Она дает возможности для восстановления «хвойного фонда» Подмосковья. Стволы отслуживших деревьев измельчат в щепу и будут использовать при производстве почвенных грунтов и удобрений, необходимых при посадке новых елок, в том числе, в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» в 2021 году.