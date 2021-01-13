РИАМО - 13 янв. Московский областной музей народных художественных промыслов представляет выставку «Связь времен», она откроется 5 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В экспозиции будут представлены как традиционные подносы, так и другие изделия декоративно прикладного искусства, выполненные в жостовской технике», - говорится в сообщении.

Посетителя смогут также увидеть предметы для декоративного оформления интерьера, подарочные наборы, панно, броши, шкатулки, детская мебель костюмы с яркой акриловой росписью.

Выставку готовят к 195-летней годовщине всемирно известного народного художественного промысла Жостово. Открытие состоится 5 февраля в 15:00.