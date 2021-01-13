РИАМО - 13 янв. Инспекторы Главгосстройнадзора проверили ход строительства трех многоквартирных жилых домов в деревне Черная в городском округе Истра, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Общая площадь объектов — более 9 тысяч квадратных метров. Здесь будут располагаться 198 квартир.

«Строительство жилых домов ведется в графике. Это вторая плановая проверка на объекте, впереди еще две. Если инспекторами будут выявлены нарушения к лицам, осуществляющим строительство будут применены меры административного воздействия»,- сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Специалисты определили толщину защитного слоя бетона и размеры оконных и дверных проемов. Данные измерений передадут в Главгосстройнадзор для дальнейшей работы.