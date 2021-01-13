РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 янв. В городском округе Домодедово 22 января пройдут общественные слушания по развитию парковой территории «Городской лес», сообщается в группе парков Домодедова в соцсети «ВКонтакте».

«22 января в 11:00 состоится общественное слушание по развитию парковой территории «Городской лес», - говорится в сообщении.

В связи с пандемией количество мест ограничено. Необходима предварительная запись по телефону 8(925) 827-74-37. Слушания пройдут в досуговом центре парке «Елочки» на первом этаже.

Парк расположен в микрорайоне Западный. В нем есть спортивные площадки, зона кемпинга, площадки для выгула собак.