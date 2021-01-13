РИАМО - 13 янв. В новогодние праздники дорожный патруль регулировал движение на столичных дорогах, мониторил инфраструктуру и помогал водителям, за это время патрульным удалось помочь автолюбителям более 700 раз, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«За 10 дней - больше 700 выполненных заданий: 189 оформленных европротоколов, 371 случаев помощи участникам ДТП, 121 раз сотрудники регулировали движение, а еще освобождали проезжую часть от неисправных автомобилей и многое другое», - говорится в сообщении.

К примеру, 1 января на Тульской эстакаде патрульные помогли девушке, которая проколола колесо на полосе движения.

«На помощь патрульные приходят не только к автомобилистам: потерявшемуся в толпе ребенку помогли найти родителей, а бродячим собакам — безопасно перейти магистраль», - говорится в сообщении.