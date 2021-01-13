РИАМО - 13 янв. УФАС России по Подмосковью решило включить сведения в отношении ООО «ЖКХ-комплект» в реестр недобросовестных поставщиков из-за уклонения от подписания контракта на организацию бесплатного горячего питания учеников в Яхромской средней школе № 1 Дмитровского округа, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные Муниципальным общеобразовательным учреждением Яхромская средняя общеобразовательная школа №1 (учреждение), в отношении ООО «ЖКХ-комплект» (общество) для включения в реестр недобросовестных поставщиков», – говорится в сообщении.

По предоставленным данным, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок.

Участник же не представил заказчику через оператора электронной площадки проект контракта, который должен быть подписан электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки в срок, установленный регламентом.

Так, учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на оказание услуг, направленных на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, которые получают начальное общее образование в МОУ Яхромской средней общеобразовательной школе № 1.

На заседании обществом не были представлены доказательства наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в сроки, установленные законом.

После того, как доводы лиц были выслушаны, а доказательства изучены, управление пришло к выводу, что сведения в отношении общества подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

С 1 сентября 2020 года учеников начальных классов в Подмосковье обеспечивают бесплатным горячим питанием. Кроме того, в регионе заработал «родительский контроль», в рамках которого родители могли прийти в школу и осмотреть пищеблок, а также попробовать еду, которую дают детям.