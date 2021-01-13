РИАМО - 13 янв. Порядка 4 миллионов квадратных метров коммерческих площадей ввели в эксплуатацию в Московской области за 2020 год, речь идет о 1193 объектах малого и крупного бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«Нам удалось выполнить план на год по созданию рабочих мест – их стало 50 тысяч. Также мы сократили отказы в услугах на 4% - с 39 на 35», - сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

В тройке округов – лидеров по вводу коммерческой недвижимости оказались Подольск, Раменский округ и Солнечногорск.

Отрасли – лидеры по сопровождению в крупном и малом бизнесе по сравнению с 2019 годом не изменились – это производство, логистика и сельхозпроизводство.