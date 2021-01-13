РИАМО - 13 янв. В Подмосковье были подведены итоги смотра-конкурса детского-юношеского творчества «Таланты и поклонники», в финале конкурса, который проходил в удаленном формате, за призовые места боролись воспитанники 24 детских учреждений региона, а именно победители зональных туров, говорится в сообщении пресс-службы Всероссийского добровольного пожарного общества.

«Смотр-конкурс детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники» ежегодно проводится его бессменными организаторами: Главным управлением МЧС России по Московской области, Московским областным отделением ВДПО и министерством образования Московской области в рамках фестиваля «Детям Подмосковья - безопасную жизнедеятельность», говорится в сообщении.

Целями смотра-конкурса являются профилактика пожаров от детской шалости с огнем, гибели и травматизма детей на пожарах, пропаганда мер пожарной безопасности среди детей, популяризация профессии пожарного, воспитание у детей правовой культуры и дисциплины.

После рассмотрения работ, представленных на конкурс, жюри вынесло решение.

Так, в номинации «Вокальное искусство», сольный исполнитель, победила Екатерина Афанасьева из городского округа Серпухов, второе место осталось за Александром Глахтеевым из городского округа Руза.

В номинации «Вокальное искусство», коллективы, победу одержал ансамбль «До-ми-солька» из Сергиево-Посадского городского округа, на втором месте закрепился ансамбль «Веселые нотки» из Орехово-Зуева, а на третьем «Junior -music» из Наро-Фоминского городского округа и фольклорный коллектив «Задорные искорки» из городского округа Подольск.

В номинации «Авторская или бардовская песня», сольный исполнитель, победа досталась Дмитрию Куликову из городского округа Люберцы.

В номинация «Хореографическое искусство», коллективы, победил танцевальный коллектив «Пластилин» из городского округа Солнечногорск, второе место досталось хореографическому коллективу «Арабетки» из городского округа Истра, а третье осталось за образцовым хореографическим ансамблем «Калинка» и Ногинска.

В номинации «Хореографическое искусство», сольный исполнитель, первое место заняла Анжелика Скворцова Дмитровский городского округ, второе место заняла Разият Сяськина из городского округа Подольск, а третье Мария Бродягина из городского округа Раменское.

В номинация «Театральное искусство», агитбригада, победила агитбригада «Альтернатива» из городского округа Клин.

В номинации «Театральное искусство», литературно-музыкальная композиция, первое место досталось коллективу МОУ «Гимназия № 1 имени Героя РФ А. В. Баландина» городского округа. Балашиха и коллективу «Фантазия» Можайский городского округа, второе место поделили ансамбль русской народной песни «Беседушка» городского округа Зарайск и МБУ ДО «Детская школа искусств имени А. С. Голубкиной» городского округа Зарайск, третье закрепилось за детским образцовым хореографическим ансамблем «Ровесник» городского округа Коломна.

В номинации «Театральное искусство» стихотворение, первое место заняла Ксения Башмакова из Ногинска, второе Полина Нескородева из городского округа Коломна и Ярослав Алешкин из городского округа Люберцы, на третьем месте оказалась Екатерина Бакрова из городского округа Красногорск.