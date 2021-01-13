РИАМО - 13 янв. В прошлом году 235,5 тысяч жителей Московской области воспользовались удаленной подачей заявления для назначения пособия по безработице, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.
На текущий момент временные правила удаленного обращения жителей, которые потеряли работу, за ее подбором и пособием по безработице на портал «Работа в России» продлены до 31 марта текущего года.
Резюме и заявление подаются на портале в электронном виде. Остальные сведения и данные центр занятости формирует самостоятельно посредством межведомственного взаимодействия. Для того, чтобы принять положительное решение о признании человека безработным, центр занятости может запросить у граждан дополнительные сведения.
На портале также были опубликованы сведения о более чем 62,7 тысячи рабочих мест для трудоустройства соискателей на территории Подмосковья, из них свыше 48,7 тысячи вакантных рабочих мест предоставили предприятия и организации. Они были предоставлены в службу занятости.
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