РИАМО - 13 янв. В прошлом году 235,5 тысяч жителей Московской области воспользовались удаленной подачей заявления для назначения пособия по безработице, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.

«В прошлом году в центры занятости населения Подмосковья обратилось 290 тысяч жителей региона, 235,5 тысяч подали заявление дистанционно, из которых признано безработными 175 тысяч. В настоящее время на учете в центрах занятости стоит 133 тысячи безработных. Нами разработаны и реализуются комплексные меры, направленные на восстановление численности занятого населения», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

На текущий момент временные правила удаленного обращения жителей, которые потеряли работу, за ее подбором и пособием по безработице на портал «Работа в России» продлены до 31 марта текущего года.

Резюме и заявление подаются на портале в электронном виде. Остальные сведения и данные центр занятости формирует самостоятельно посредством межведомственного взаимодействия. Для того, чтобы принять положительное решение о признании человека безработным, центр занятости может запросить у граждан дополнительные сведения.

На портале также были опубликованы сведения о более чем 62,7 тысячи рабочих мест для трудоустройства соискателей на территории Подмосковья, из них свыше 48,7 тысячи вакантных рабочих мест предоставили предприятия и организации. Они были предоставлены в службу занятости.

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