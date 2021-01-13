РИАМО - 13 янв. По факту гибели мужчины в результате пожара на севере Москвы проводится доследственная проверка, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Вечером 13 января 2021 года в квартире жилого дома по улице Ангарская в Москве произошло возгорание. После тушения пожара было обнаружено тело мужчины.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем.

Следователи работают на месте происшествия, проводятся необходимые проверочные мероприятия.