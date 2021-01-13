РИАМО - 13 янв. Госжилинспекция Московской области подвела итоги работы управляющих компаний региона за 2020 год, в категории ненадлежащей уборки подъездов, а именно нарушения ее периодичности, а также наличия мусора и грязи, получено свыше 34 тысяч заявок, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В 2020 году подмосковная Госжилинспекция проконтролировала исполнение управляющими организациями более 261 тысячи заявок, которые поступили в систему Единой диспетчерской службы Московской области. Чаще всего граждане обращались с вопросами, касающимися ненадлежащей уборки подъездов – нарушения ее периодичности, наличия мусора и грязи», - сказала Главный государственный жилищный инспектор Московской области Ольга Федина.

Она добавила, что сервис ЕДС доказал свою актуальность в решении жилищно-коммунальных проблем граждан Подмосковья, включая решение их в условиях противоэпидемических ограничительных мер. По сравнению с 2019 годом количество выполненных заявок выросло на 41%. Так, сервис дает органам местного самоуправления и государственной власти актуальную и полную информацию о ситуации в ЖКХ области, а также позволяет предотвратить нештатные ситуации и ЧП.

Тематический топ-5 вопросов, которые решили УК вошли освещение подъездов и входных групп – около 19 тысяч, окраска и штукатурка стен и потолков в подъездах – порядка 17 тысяч, ремонт подъездных дверей, установка на них пружин и доводчиков – свыше 16 тысяч, а также устранение неисправностей лифтового оборудования – порядка 14 тысяч вопросов.

Больше всего заявок по категориям Госжилинспекции в 2020 году выполнили в городских округах Химки – 25,9 тысячи, Балашиха – 20,2 тысячи, Красногорск – 19,3 тысячи, Одинцовский – 14,7 тысячи и Подольск – 12,2 тысячи (округа с население свыше 200 тысяч человек).

Заявки поступали из городских округов с населением от 100 до 200 тысяч человек, а именно из Жуковского – 10 тысяч, Ленинского – 7,6 тысячи, Пушкинского – 6,6 тысячи, Солнечногорского – 5,5 тысяч, а также Коломны – 4,4 тысячи.

В округах населением менее 100 тысяч человек заявки поступали так: Лобня – 4,6 тысячи, Дзержинский – 2,8 тысяч, Лыткарино – 2,7 тысячи, Лосино-Петровский – 2,4 тысячи, Кашира – 2,1 тысячи.

В закрытых административно-территориальных образованиях больше всего заявок поступило из Краснознаменска – около 1 тысячи заявок, Власихи – 600, Звездного городка – свыше 40, Молодежного – 25, Восхода – 5.

Меньше обращений поступило из городских округов с населением более 200 тысяч человек, а именно Сергиево-Посадского – 3,8 тысячи, Орехово-Зуевского – 3,9 тысячи, Королева – 5,9 тысячи, Раменского – 7,2 тысячи, Щелкова – 7,7 тысячи.

Из городских округов с населением от 100 до 200 тысяч человек: Клина – 1,6 тысячи, Егорьевска – 1,8 тысячи, Ступина –– 2,7 тысячи, Дмитровского – 3,4 тысячи, Серпухова – 3,5 тысячи. А также из округов с населением менее 100 тысяч человек (без учета ЗАТО), а именно Серебряных Прудов – около 100, Черноголовки свыше 100, Лотошина порядка 150, Электрогорска около 200 и городского округа Шаховская свыше 200.

Госжилинспекция ведет контроль за исполнением заявок в Центре управления регионом Подмосковья. После обращения жителя на портал ЕДС по ссылке: https://eds.mosreg.ru/, УК должна принять ее в течение 24 часов, а после провести работы. Срок выполнения установлен в специальном классификаторе и составляет от нескольких часов до 30 суток в зависимости от вида нарушения.