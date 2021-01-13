РИАМО - 13 янв. Мелкий рогатый скот в количестве около 100 голов прибыл из Венгрии в Московскую область, сейчас животные находятся на карантине, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«В городской округ Щелково прибыло 95 голов мелкого рогатого скота из Венгрии. Поставку осуществила группа компаний «СпецСервисКонсалт». Весь скот племенной, таких пород как нубийская, фризская, тексель, зааненская. Данные породы относятся к разным направлениям продуктивности и ценятся за высокие показатели в соответствующих направлениях», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Карантин у животных продлится 30-35 дней.

«Ветеринарные специалисты региона проводят ежедневный клинический осмотр с термометрией, а также диагностические исследования на различные болезни, вакцинацию всего скота против сибирской язвы», - отметил Воскресенский.

По его словам, в течение прошлого года ввезли 187 голов мелкого рогатого скота из Венгрии и 60 голов из Германии.

«Ввоз импортного племенного скота крайне важен для развития сельского хозяйства. Скот завозится для дальнейшего скрещивания и разведения, что позволяет повысить качества продуктивности и вывести абсолютно новые породы на территории региона», - добавил Воскресенский.