РИАМО - 13 янв. В Подмосковье пришли настоящие крещенские морозы, поэтому министерство здравоохранения Московской области подготовило ряд рекомендаций о том, как перенести крещенские морозы, сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

Перед выходом из дома гражданам рекомендуется надевать свободную, многослойную одежду, при этом важно не забывать о плотном приеме пищи перед прогулкой. Также нельзя употреблять алкоголь.

«Стоит знать симптомы обморожения: потеря чувствительности кожи, ощущение пощипывания побеление кожи и появление волдырей», - говорится в сообщении.

При появлении симптомов нужно быстрее уйти с мороза в помещение, обмотать пораженные участки марлей и толстым слоем ваты, попытаться согреться, выпив горячий напиток. Если кожа после этого переохлаждения начала темнеть или появились волдыри, то нужно обязательно обращаться к медику.

Запрещается растирать кожу, опускать обмороженные участки в горячую воду. Также не стоит греться у батареи или открытого огня, так как из-за потери чувствительности можно получить ожоги.

На текущей неделе в Московском регионе установились сильные морозы. Минувшей ночью похолодало до минус 12 градусов, в ночь на 14 января ожидается до минус 16 градусов. Пик похолодания придется на выходные.