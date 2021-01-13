РИАМО - 13 янв. Ровшана Шабанова признали виновным в убийстве с разбоем и в шести разбойных нападениях на женщин в Москве, его приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по столице.

Следствие установило, что с 20 октября по 8 ноября 2018 года Шабанов совершил серию разбойных нападений в безлюдных местах. В том числе одной из жертв грабителя стала несовершеннолетняя.

«Так, 6 ноября 2018 года подсудимый, находясь в лифте жилого дома, расположенного по улице Знаменские садки в городе Москве, совершил убийство, сопряженное с разбоем, ранее незнакомой женщины 1966 года рождения. Он нанес ей не менее двенадцати ударов ножом в область жизненно важных органов, от которых потерпевшая скончалась на месте», - говорится в сообщении.

Преступник был задержан 8 ноября 2018 года по приметам, которые смогла подробно описать последняя пострадавшая в результате нападения.

В ходе следствия было проведено более 30 судебных экспертиз. На психолого-сексолого-психиатрической экспертизе у мужчины выявили эмоциональное расстройство личности, вспыльчивость и повышенную возбудимость.

Приговором суда Шабанову назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.