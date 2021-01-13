РИАМО - 13 янв. В Подмосковье начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов напомнил о правилах, которыми нужно руководствоваться при уборке снега, мероприятия делятся на первую и вторую очереди, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«К первоочередным мероприятиям зимней уборки относятся обработка проезжей части дорог противогололедными средствами, сгребание и подметание снега, формирования снежного вала для последующего вывоза, выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок общественного транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов с внутриквартальных территорий», - сказал Баженов.

Мероприятия второй очереди включают в себя вывоз снега, зачистку дорожных лотков после удаления снега с проезжей части, скалывание льда и уборку снежно-ледяных образований.

Так, время на очистку и обработку не должно превышать 12 часов после окончания снегопада.

Также вывоз снега, который проводится от наземных пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, мест массового посещения людей, въездов на территории больниц и других соцобъектов производится в течение 24 часов после окончания снегопада.

В течение трех суток после окончания снегопада должен быть осуществлен вывоз снега с улиц и проездов, которые обеспечивают безопасность дорожного движения.

Вывоз снега с остальных территорий должен проводится не позднее пятых суток после того, как снегопад завершился.