РИАМО - 13 янв. Министерство экологии и природопользования Подмосковья направило администрации городского округа Химки представление об устранении причин нарушения природоохранного законодательства - поводом стала незаконная свалка, которую обнаружили на Вашутинском шоссе, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Информация о свалке поступила через портал «Добродел».

«Инспекторы эконадзора провели проверку, в ходе которой информация подтвердилась. Выявлены навалы отходов, состоящие в основном из грунтов и строительного мусора, высота свалки местами достигает двух метров. Поскольку земельный участок, на котором складированы отходы, находится на землях неразграниченной государственной собственности, мы будем настаивать на ужесточении муниципального земельного контроля в Химках и ликвидации свалки», - сказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.

Это не первое нарушение на данном участке Вашутинского шоссе. Ранее за незаконную снегосвалку и порубочные остатки МБУ «Химдор» оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Исполнение представления остается на контроле Минэкологии Подмосковья.