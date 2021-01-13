РИАМО - 13 янв. Столичным пожарным поступило сообщение о возгорании в металлическом ангаре в деревне Саларьево новой Москвы, огонь локализовали, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Происшествие произошло по адресу: поселок Московский, деревня Саларьево, улица Передельцевская, напротив дома 29а.

«В 19:35 пожар был локализован на площади 200 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.