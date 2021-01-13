РИАМО - 13 янв. В столице в отношении водителя такси, по вине которого в результате ДТП пострадала несовершеннолетняя девочка, возбудили уголовное дело, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«Установлено, что водитель автомобиля Kia Rio следовал по Волгоградскому проспекту с двумя пассажирами – 35-летней жительницей столицы и ее 13-летней дочерью. Отвлекшись, мужчина выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другим автомобилем. От удара обе иномарки отбросило в сторону, после чего в автомобили врезались еще две машины», - говорится в сообщении.

Девочку госпитализировали с тяжелыми травмами. Сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Водитель с места аварии скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские задержали подозреваемого около станции метро «Белорусская», в то время когда он пытался покинуть город. Им оказался 22-летний приезжий из ближнего зарубежья.

Следственным управлением УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.