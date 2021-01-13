РИАМО - 13 янв. В столице в отношении водителя такси, по вине которого в результате ДТП пострадала несовершеннолетняя девочка, возбудили уголовное дело, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
Девочку госпитализировали с тяжелыми травмами. Сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Водитель с места аварии скрылся в неизвестном направлении.
Полицейские задержали подозреваемого около станции метро «Белорусская», в то время когда он пытался покинуть город. Им оказался 22-летний приезжий из ближнего зарубежья.
Следственным управлением УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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