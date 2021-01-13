РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов поздравил журналистов округа с Днем российской печати и пожелал им профессиональных успехов и реализации смелых идей и новых творческих проектов.

В среду отмечается День российской печати. Этот праздник связан с исторической датой: 13 января 1703 года по Указу Петра I вышел в свет первый номер газеты «Ведомости». Он объединяет журналистов, редакторов, корректоров, издателей, работников полиграфического комплекса, распространителей печатной продукции и отмечается в России в этот день 30-й год.

«Информационная отрасль в мире и нашей стране стремительно развивается. Меняются технологии, средства коммуникации, стандарты профессии и требования к журналистам. Но год за годом жители городского округа Подольск остаются верны своим газетам. Они продолжают читать «Подольский рабочий», «Местные вести», «Утро вечера мудренее», – написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

В день профессионального праздника он сердечно поблагодарил за труд всех работников печати, чей профессионализм, объективность и порядочность, высокая ответственность и стремление помогать людям снискали признательность и поддержку.

«Желаю новых успехов в сложной и беспокойной деятельности, реализации смелых идей и новых творческих проектов! Здоровья и благополучия вам и вашим близким», - заключил Пестов.