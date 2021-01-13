РИАМО - 13 янв. В деревне Нововоронино Пушкинского городского округа 21 февраля состоится марафон «Лыжня в Лавру», запись на участие открыта, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«У «Лыжни в Лавру», помимо спортивной, есть еще и большая культурно-историческая составляющая. Лыжная трасса создана еще в 1980 году, планируется, что длина одного круга увеличится до 25 километров и будет включать в себя Мурановские «петли» – это часть маршрута «Дорога в Лавру» - одного из главных паломнических маршрутов в России. Приглашаем всех желающих принять участие в марафоне «Лыжня в Лавру», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Участником может стать любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться и записаться на портале живуспортом.рф. Для детей и подростков запланированы трассы на 1 и на 3 километра. Совершеннолетним участникам предложены три трассы длиной по: 12,5, 25 и 50 километров. Все, кто преодолеет условленное расстояние, получат памятные медали. Победителей в своих возрастных группах наградят отдельными призами.

Целью мероприятия является не только привлечение населения к регулярным занятиям спортом, здоровому образу жизни и популяризация лыжного спорта, но и изучение культуры региона.