РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 янв. В Королеве полицейские рассказали о мошенниках и способах борьбы с ними в рамках профилактической акции «Осторожно, мошенники!», сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

Сотрудники УМВД России по городскому округу Королев провели профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!»

«Во время встречи участковые уполномоченные полиции рассказали жителям города о наиболее распространенных способах обмана и о мерах предосторожности. Полицейские рекомендовали гражданам быть бдительными, не сообщать номера своих банковских карт и пин-кодов, не производить по просьбе незнакомых людей операции в банкоматах», - сказала Еруновская.

Также полицейские предупредили, что при сообщении по телефону о проблемах с близкими нужно незамедлительно обращаться в правоохранительные органы к участковому или в дежурную часть по телефону: 8(495)511-83-05.

Стражи правопорядка вручили жителям памятки с напоминанием о том, как обезопасить себя и своих близких от действий мошенников.